Силуанов рассказал, какой будет средняя пенсия в 2024 году

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что средняя пенсия в стране к 2024 году значительно увеличится.

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тыс. рублей», — сказал глава Министерства финансов в эфире телеканала «Россия 1».

По словам министра, правительство рассматривает возможное введение льгот и налоговых вычетов для российских граждан, которые сами будут копить себе на пенсию.

Ранее Силуанов отметил отсутствие оснований для колебания курса рубля.

25 июня в Минтруде рассказали, что средний размер пенсии в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей.

При этом в правительстве также подчёркивали, что годовой доход пенсионера в стране в 2019 году возрастёт примерно на 12 тыс. рублей.