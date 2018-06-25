Силуанов заявил об отсутствии оснований для колебания курса рубля

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Первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что не видит оснований для колебания курса рубля.
Силуанов заявил об отсутствии оснований для колебания курса рубля
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По его словам, бюджетное правило «позволяет не беспокоиться по вопросу о динамике курса рубля», передаёт РИА Новости.

«Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьёзных колебаний, поскольку создан механизм, который позволяет держать стабильными курсовые соотношения нашего рубля по отношению к иностранным валютам», — отметил Силуанов.

Как указал вице-премьер, «нет никаких оснований говорить», что курс рубля будет меняться до конца года.

Ранее Силуанов отметил, что без бюджетного правила доллар США стоил бы 50 рублей

Эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние бюджетных правил на бюджет России.

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