Силуанов заявил об отсутствии оснований для колебания курса рубля
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По его словам, бюджетное правило «позволяет не беспокоиться по вопросу о динамике курса рубля», передаёт РИА Новости.
«Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьёзных колебаний, поскольку создан механизм, который позволяет держать стабильными курсовые соотношения нашего рубля по отношению к иностранным валютам», — отметил Силуанов.
Как указал вице-премьер, «нет никаких оснований говорить», что курс рубля будет меняться до конца года.
Ранее Силуанов отметил, что без бюджетного правила доллар США стоил бы 50 рублей.
Эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние бюджетных правил на бюджет России.