Силуанов заявил об отсутствии оснований для колебания курса рубля

Первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что не видит оснований для колебания курса рубля.

По его словам, бюджетное правило «позволяет не беспокоиться по вопросу о динамике курса рубля», передаёт РИА Новости.

«Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьёзных колебаний, поскольку создан механизм, который позволяет держать стабильными курсовые соотношения нашего рубля по отношению к иностранным валютам», — отметил Силуанов.

Как указал вице-премьер, «нет никаких оснований говорить», что курс рубля будет меняться до конца года.

Ранее Силуанов отметил, что без бюджетного правила доллар США стоил бы 50 рублей.

Эксперт Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние бюджетных правил на бюджет России.