Силуанов рассказал, сколько бы стоил доллар без бюджетного правила

Короткая ссылка
Если бы бюджетного правила не было, то доллар в настоящее время стоил бы 50 рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов рассказал, сколько бы стоил доллар без бюджетного правила
  • © Cris Faga
  • globallookpress.com

«Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», — цитирует главу Минфина РИА Новости.

По его словам, первоочередная задача действующего бюджетного правила заключается в обеспечении прогнозируемого курса рубля.

Согласно данному правилу, все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше $40 за баррель, направляются на закупку валюты. Затем Минфин зачисляет её в Фонд национального благосостояния.

Ранее эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние бюджетных правил на бюджет страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить