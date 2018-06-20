Силуанов рассказал, сколько бы стоил доллар без бюджетного правила

Если бы бюджетного правила не было, то доллар в настоящее время стоил бы 50 рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Конечно, рубль был бы крепче. Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», — цитирует главу Минфина РИА Новости.

По его словам, первоочередная задача действующего бюджетного правила заключается в обеспечении прогнозируемого курса рубля.

Согласно данному правилу, все дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше $40 за баррель, направляются на закупку валюты. Затем Минфин зачисляет её в Фонд национального благосостояния.

Ранее эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние бюджетных правил на бюджет страны.