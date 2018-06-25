Эксперт перед матчем Россия — Уругвай призвал верить в российскую сборную

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов заявил, что статистика чемпионатов мира может быть против российской сборной, однако болельщикам всё равно необходимо верить в свою команду.

Как передаёт НСН, Любимов отметил, что по статистике сборные, хорошо выступившие на групповых этапах чемпионатов, как правило, лишаются своего везения на следующих стадиях.

«Если проанализировать первые матчи сборных, то обычно, если команда начинает очень здорово и выигрывает с разницей в четыре мяча, в конце концов где-то начинает тормозить. Единственное исключение — в 1934 году Италия выиграла 7:1 у США и победила на чемпионате», — пояснил эксперт.

Однако при этом он добавил, что это только статистика и надо верить в команду.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Санкт-Петербурге появился баннер с усами тренера сборной России.