Источник: два человека пострадали при стрельбе в колледже в Ингушетии

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Два человека пострадали в результате стрельбы в колледже в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Источник: два человека пострадали при стрельбе в колледже в Ингушетии
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены», — сказал источник.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

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