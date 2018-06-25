Источник: два человека пострадали при стрельбе в колледже в Ингушетии
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- РИА Новости
«В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены», — сказал источник.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.
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