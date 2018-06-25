Источник: два человека пострадали при стрельбе в колледже в Ингушетии

Два человека пострадали в результате стрельбы в колледже в Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет, устроили стрельбу. Оба ранены», — сказал источник.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

В мае в Барабинске студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Ранее президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о тренингах для учителей на случай нападений в школах.