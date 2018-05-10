В Новосибирской области студент ранил однокурсника в колледже

В Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, в Барабинский район вылетел глава региона Андрей Травников.

«На место также направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, которая была создана по поручению главы региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее сообщалось, что 18 апреля 17-летний подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар.