В Новосибирской области студент ранил однокурсника в колледже

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В Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.
В Новосибирской области студент ранил однокурсника в колледже
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, в Барабинский район вылетел глава региона Андрей Травников.

«На место также направляются члены рабочей комиссии по проведению оперативного расследования ЧП, которая была создана по поручению главы региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья пострадавшего студента находится под особым контролем Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Других подробностей инцидента не приводится. 

Ранее сообщалось, что 18 апреля 17-летний подросток в школе Стерлитамака ранил ножом ученицу и учителя, а затем устроил пожар.

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