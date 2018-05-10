В прокуратуре рассказали подробности нападения в колледже Барабинска

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В прокуратуре Новосибирской области рассказали подробности нападения в колледже в Барабинске, где студент открыл стрельбу по однокурсникам, после чего покончил с собой.
В прокуратуре рассказали подробности нападения в колледже Барабинска
  • © предоставлено пресс-службой СК России по НСО

«Предварительно установлено, что сегодня, 10 мая т. г., в утреннее время 16-летний учащийся колледжа в помещении учебного заведения из личных неприязненных отношений во время урока произвёл из охотничьего гладкоствольного ружья выстрел в сторону других учащихся. В результате одному из них причинил огнестрельное ранение плеча», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Отмечается, что двое учащихся колледжа выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой — перелом стопы.

Нападавший покончил с собой в коридоре колледжа.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина возбуждено уголовное дело.

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