В прокуратуре рассказали подробности нападения в колледже Барабинска
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«Предварительно установлено, что сегодня, 10 мая т. г., в утреннее время 16-летний учащийся колледжа в помещении учебного заведения из личных неприязненных отношений во время урока произвёл из охотничьего гладкоствольного ружья выстрел в сторону других учащихся. В результате одному из них причинил огнестрельное ранение плеча», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Отмечается, что двое учащихся колледжа выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил перелом голеностопных суставов обеих нижних конечностей, другой — перелом стопы.
Нападавший покончил с собой в коридоре колледжа.
Ранее сообщалось, что после стрельбы в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина возбуждено уголовное дело.