Возбуждено дело после нападения в колледже в Новосибирской области

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об инциденте со стрельбой в колледже в Новосибирской области. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту смерти 17-летнего студента и ранения ещё одного учащегося Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом».

Ранее стало известно, что в Барабинске студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством. Пострадавший получил огнестрельное ранение.

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