В Минздраве Новосибирской области уточнили число пострадавших при нападении в колледже Барабинска

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что трое студентов Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина пострадали при нападении студента на своего сокурсника во время занятий.

«Один из пострадавших в данный момент находится в операционной с огнестрельным ранением плеча. Ещё у двоих переломы, которые получены в связи с тем, что они выпрыгнули из окна. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — приводит РИА Новости слова представителя Минздрава области.

Ранее сообщалось, что в Барабинске студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.

В Барабинский район выехал глава Новосибирской области Андрей Травников. Создана рабочая комиссия.