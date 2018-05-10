В Минздраве Новосибирской области уточнили число пострадавших при нападении в колледже Барабинска
«Один из пострадавших в данный момент находится в операционной с огнестрельным ранением плеча. Ещё у двоих переломы, которые получены в связи с тем, что они выпрыгнули из окна. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — приводит РИА Новости слова представителя Минздрава области.
Ранее сообщалось, что в Барабинске студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством.
В Барабинский район выехал глава Новосибирской области Андрей Травников. Создана рабочая комиссия.