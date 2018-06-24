В МВД заявили об отсутствии нарушений во время празднования выпускных в России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что во время празднования выпускных вечеров в стране каких-либо нарушений зафиксировано не было.

«В период проведения праздничных мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности, а также работники частных охранных предприятий, правонарушений и преступлений не допущено», — сказала она.

По её словам, в мероприятиях на основных праздничных площадках Москвы приняли участие более 23 тыс. выпускников.

Ранее сообщалось, что более 45 тыс. выпускников приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Также Inforeactor сообщало, что Петербургский метрополитен работал без перерыва в ночь на 24 июня из-за события.