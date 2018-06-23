Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учёбы

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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учёбы и заявил, что они нужны своей стране.
Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учёбы
  • ©Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Поздравление опубликовано на странице президента в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие выпускники, сегодня у вас особенный день. Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, полезного, доброго дала вам школа и ваши наставники», — отметил президент в поздравительном видеосообщении.

Путин подчеркнул, что человек всегда должен думать о будущем.

«Судьба судьбой, но многое, если не главное, будет зависеть от вас», — заявил президент, обращаясь к выпускникам.

Президент также призвал молодых людей, вступающих во взрослую жизнь, не бояться и добиваться нового, чего ещё никто не совершал.

«Наша страна, наша Родина, Россия, надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах», — подчеркнул Путин.

Президент пожелал выпускникам удачи.

Ранее сообщалось, что Парк культуры и отдыха имени Горького закроют до утра 24 июня из-за выпускного в школах.

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