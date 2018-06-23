Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учёбы
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- globallookpress.com
Поздравление опубликовано на странице президента в социальной сети «ВКонтакте».
«Дорогие выпускники, сегодня у вас особенный день. Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, полезного, доброго дала вам школа и ваши наставники», — отметил президент в поздравительном видеосообщении.
Путин подчеркнул, что человек всегда должен думать о будущем.
«Судьба судьбой, но многое, если не главное, будет зависеть от вас», — заявил президент, обращаясь к выпускникам.
Президент также призвал молодых людей, вступающих во взрослую жизнь, не бояться и добиваться нового, чего ещё никто не совершал.
«Наша страна, наша Родина, Россия, надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах», — подчеркнул Путин.
Президент пожелал выпускникам удачи.
Ранее сообщалось, что Парк культуры и отдыха имени Горького закроют до утра 24 июня из-за выпускного в школах.