Рособрнадзор дал рекомендации по выбору вуза для абитуриентов
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«Прежде чем подать документы в вуз или филиал, убедитесь в наличии у него действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе», — отмечается в сообщении.
Проверить эту информацию можно на портале «Карта вузов».
Если аккредитации нет или она приостановлена, то вуз не вправе проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы образца, установленного Минобрнауки.
Кроме того, абитуриент имеет право подать заявления о приёме не более чем в пять высших учебных заведений одновременно и участвовать в конкурсе не более чем по трём специальностям в каждом.
Вузы должны начать принимать документы не позднее 20 июня, передаёт Newinform.
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