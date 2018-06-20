Рособрнадзор дал рекомендации по выбору вуза для абитуриентов

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки дала рекомендации по выбору вуза для абитуриентов в преддверии старта приёмной кампании, сообщают «Известия».
Рособрнадзор дал рекомендации по выбору вуза для абитуриентов
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«Прежде чем подать документы в вуз или филиал, убедитесь в наличии у него действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе», — отмечается в сообщении.

Проверить эту информацию можно на портале «Карта вузов».

Если аккредитации нет или она приостановлена, то вуз не вправе проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы образца, установленного Минобрнауки.

Кроме того, абитуриент имеет право подать заявления о приёме не более чем в пять высших учебных заведений одновременно и участвовать в конкурсе не более чем по трём специальностям в каждом.

Вузы должны начать принимать документы не позднее 20 июня, передаёт Newinform.

Ранее Роскомнадзор заблокировал работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.

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