Парк Горького закрыли до утра 24 июня из-за выпускного
- РИА Новости
После 20:00 в субботу, 23 июня, попасть на территорию смогут только столичные выпускники со специальными браслетами.
В 2018 году 11-й класс окончили 53 тыс. школьников. На выпускной в парке Горького зарегистрировались 20 тыс. человек. Тема праздника — «Новый уровень».
Следить за порядком будут более 800 сотрудников Росгвардии, полицейских и охранников.
Ранее сообщалось, что в целях безопасности вход и выход будет осуществляться только один раз, то есть вернуться на мероприятие, покинув его, или передать браслет другому человеку нельзя.
Также портал «ВашГород.ру» сообщал об акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».