Парк Горького закрыли до утра 24 июня из-за выпускного

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Парк Горького в Москве закрыли для обычных посетителей до утра воскресенья, 24 июня, из-за выпускного. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Парк Горького закрыли до утра 24 июня из-за выпускного
  • РИА Новости

После 20:00 в субботу, 23 июня, попасть на территорию смогут только столичные выпускники со специальными браслетами.

В 2018 году 11-й класс окончили 53 тыс. школьников. На выпускной в парке Горького зарегистрировались 20 тыс. человек. Тема праздника — «Новый уровень».

Следить за порядком будут более 800 сотрудников Росгвардии, полицейских и охранников.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности вход и выход будет осуществляться только один раз, то есть вернуться на мероприятие, покинув его, или передать браслет другому человеку нельзя.

Также портал «ВашГород.ру» сообщал об акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

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