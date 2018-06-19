На выпускном в Парке Горького ожидают более 19 тысяч школьников
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Об этом заявил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Праздник будет проходить с 20:00 23 июня до 6:00 24 июня. Посетить его смогут выпускники всех столичных школ.
Всего в 2018 году выпускаются более 53 тыс. одиннадцатиклассников. Отмечать это событие в Парке Горького намерены более 19 тыс. детей из 312 школ.
Тема праздника — «Новый уровень».
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге запустят ночные автобусы в праздник выпускников «Алые паруса» 23 июня.