На выпускном в Парке Горького ожидают более 19 тысяч школьников

На выпускном в Парке Горького в Москве ожидают более 19 тыс. школьников, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Об этом заявил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Праздник будет проходить с 20:00 23 июня до 6:00 24 июня. Посетить его смогут выпускники всех столичных школ.

Всего в 2018 году выпускаются более 53 тыс. одиннадцатиклассников. Отмечать это событие в Парке Горького намерены более 19 тыс. детей из 312 школ.

Тема праздника — «Новый уровень».

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге запустят ночные автобусы в праздник выпускников «Алые паруса» 23 июня.