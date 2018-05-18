В Петербурге запустят ночные автобусы в День города

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В Санкт-Петербурге запустят ночные автобусы в День города (27 мая) и в праздник выпускников «Алые паруса» (23 июня), сообщает Nation News.

Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора.

Автобусы будут курсировать до 06:00 с интервалом 30 минут.

Также можно будет воспользоваться ночным троллейбусом №37.

Ранее ФАН сообщало, что бесплатный Wi-Fi заработал в 400 автобусах Санкт-Петербурга.

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