В Петербурге запустят ночные автобусы в День города

В Санкт-Петербурге запустят ночные автобусы в День города (27 мая) и в праздник выпускников «Алые паруса» (23 июня), сообщает Nation News.

Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора. Автобусы будут курсировать до 06:00 с интервалом 30 минут. Также можно будет воспользоваться ночным троллейбусом №37. Ранее ФАН сообщало, что бесплатный Wi-Fi заработал в 400 автобусах Санкт-Петербурга.