В Петербурге запустят ночные автобусы в День города
В Санкт-Петербурге запустят ночные автобусы в День города (27 мая) и в праздник выпускников «Алые паруса» (23 июня), сообщает Nation News.
Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора.
Автобусы будут курсировать до 06:00 с интервалом 30 минут.
Также можно будет воспользоваться ночным троллейбусом №37.
Ранее ФАН сообщало, что бесплатный Wi-Fi заработал в 400 автобусах Санкт-Петербурга.
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