Вход в парк Горького закроют из-за праздника выпускников

Вход в парк Горького в Москве закроют из-за праздника, посвящённого завершению учебного года, для выпускников школ в ночь на 24 июня. Об этом сообщает kp.ru.

Попасть на территорию можно будет только после предъявления специального браслета с персональным штрих-кодом.

В целях безопасности вход и выход будет осуществляться только один раз, то есть вернуться на мероприятие, покинув его, или передать браслет другому человеку нельзя.

Выйти из парка в одиночку, вне группы, также не удастся — для этого нужно предоставить документы, по которым передача детей произойдёт встречающим их родителям или законным представителям.

Как рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, на территории будут дежурить пять бригад скорой помощи, сотрудники полиции и Росгвардии.

На территории Москвы-реки, попадающей в зону проведения выпускного, организуют патрулирование катеров с дежурными сменами спасателей.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге запустят ночные автобусы в праздник выпускников «Алые паруса» (23 июня).