В Совфеде прокомментировали идею упростить процедуру получения российского гражданства соотечественниками

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в разговоре с RT заявление замглавы МВД России Игоря Зубова о том, что ведомство намерено рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство для упрощения получения российского гражданства соотечественниками и лицами, нуждающимися в этом.

«После начала конфликта в Донбассе возник большой поток беженцев в Россию, которые просили политическое убежище и гражданство. Появилось много вопросов, связанных с нашим законодательством. Парламент России в кратчайшие сроки внёс необходимые изменения, но оставались различные проблемные вопросы, связанные с регламентом МВД», — объяснил сенатор.

Ранее руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов поделился мнением о решении МВД начать процедуру упрощения получения российского гражданства соотечественниками. В первую очередь это будет касаться беженцев с территории Украины.