В Госдуме оценили идею упростить процедуру получения российского гражданства соотечественниками
- РИА Новости
«Этот вопрос поставил президент и говорил об этом неоднократно. У нас также есть позиция Государственной думы, которая не раз вела обсуждения по этому поводу. Все жители, имеющие паспорта Луганской и Донецкой народных республик или проживающие на этих территориях, а также беженцы должны иметь право на упрощённое получение гражданства, минуя все стандартные процедуры», — сказал депутат.
Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что ведомство намерено рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство для упрощения получения российского гражданства соотечественниками и лицами, нуждающимися в этом.