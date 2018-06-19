В Госдуме оценили идею упростить процедуру получения российского гражданства соотечественниками

Руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в разговоре с RT поделился мнением о решении МВД начать процедуру упрощения получения российского гражданства соотечественниками. В первую очередь это будет касаться беженцев с территории Украины.

«Этот вопрос поставил президент и говорил об этом неоднократно. У нас также есть позиция Государственной думы, которая не раз вела обсуждения по этому поводу. Все жители, имеющие паспорта Луганской и Донецкой народных республик или проживающие на этих территориях, а также беженцы должны иметь право на упрощённое получение гражданства, минуя все стандартные процедуры», — сказал депутат.

Ранее замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что ведомство намерено рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство для упрощения получения российского гражданства соотечественниками и лицами, нуждающимися в этом.