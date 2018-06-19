МВД России намерено рассмотреть вопрос упрощения получения гражданства соотечественниками

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Министерство внутренних дел России намерено рассмотреть вопрос внесения изменений в законодательство для упрощения получения российского гражданства соотечественниками и лицами, нуждающимися в этом.
МВД России намерено рассмотреть вопрос упрощения получения гражданства соотечественниками
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МВД Игоря Зубова.

«Задача стоит систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нём, вынужденно покидают места своего проживания, прежде всего речь идёт о жителях Украины», — заявил Зубов.

По его словам, для этого есть все необходимые механизмы.

Ранее сообщалось, что ведомство работает над формированием миграционной политики для возвращения в Россию соотечественников из всех стран.

RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам, которые живут за рубежом и хотят вернуться на родину.

Решение о сотрудничестве было принято после публикации ряда материалов в рамках проекта RT «Не один на один».

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