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19 июня 2018
МВД работает над условиями возвращения в Россию соотечественников из всех стран
Российское Министерство внутренних дел работает над формированием миграционной политики, которая создаст условия для возвращения в Россию соотечественников из всех стран.
  • РИА Новости

Об этом рассказал заместитель главы министерства Игорь Зубов.

«В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем», — приводит его слова ТАСС.

RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам, которые живут за рубежом и хотят вернуться на родину.

Решение о сотрудничестве было принято после публикации в рамках проекта RT «Не один на один» ряда материалов.

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