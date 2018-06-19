МВД работает над условиями возвращения в Россию соотечественников из всех стран

РИА Новости

Об этом рассказал заместитель главы министерства Игорь Зубов.

«В рамках разрабатываемой концепции миграционной политики мы рассматриваем вопросы создания условий для возвращения соотечественников из всех стран. И такие предложения поступают, в этом направлении мы работаем», — приводит его слова ТАСС.

RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам, которые живут за рубежом и хотят вернуться на родину.

Решение о сотрудничестве было принято после публикации в рамках проекта RT «Не один на один» ряда материалов.