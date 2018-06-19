За порядком на станциях МЦК будут следить патрули с собаками

Короткая ссылка
Круглосуточное дежурство на станциях Московского центрального кольца (МЦК) будут осуществлять патрули с собаками. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что кинологов с собаками можно будет встретить на тех станциях столичного метро, которые наиболее востребованы у болельщиков, приехавших в город на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Среди них (станций. — RT) «Лужники», «Деловой центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина». Кинологи будут здесь дежурить до завершения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все животные прошли серьёзную подготовку и имеют достаточный опыт работы на транспорте.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о безопасности на чемпионате мира 2018 года в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить