За порядком на станциях МЦК будут следить патрули с собаками
Отмечается, что кинологов с собаками можно будет встретить на тех станциях столичного метро, которые наиболее востребованы у болельщиков, приехавших в город на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Среди них (станций. — RT) «Лужники», «Деловой центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина». Кинологи будут здесь дежурить до завершения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что все животные прошли серьёзную подготовку и имеют достаточный опыт работы на транспорте.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о безопасности на чемпионате мира 2018 года в России.