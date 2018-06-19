За порядком на станциях МЦК будут следить патрули с собаками

Круглосуточное дежурство на станциях Московского центрального кольца (МЦК) будут осуществлять патрули с собаками. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что кинологов с собаками можно будет встретить на тех станциях столичного метро, которые наиболее востребованы у болельщиков, приехавших в город на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Среди них (станций. — RT) «Лужники», «Деловой центр», «Зорге», «Стрешнево», «Кутузовская» и «Площадь Гагарина». Кинологи будут здесь дежурить до завершения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все животные прошли серьёзную подготовку и имеют достаточный опыт работы на транспорте.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о безопасности на чемпионате мира 2018 года в России.