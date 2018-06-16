Голикова рассказала о темпах сокращения трудоспособного населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, какими темпами сокращается численность трудоспособного населения в России.

Об этом она заявила в интервью программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

«Количество трудоспособного населения ежегодно приблизительно сокращается на 400 тыс., а количество граждан, которые выходят на пенсию, получают право на пенсию, ежегодно 1,5 и 1,6 млн человек», — цитирует её РИА Новости.

Данное заявление она сделала в связи с озвученным ранее предложением правительства повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Реформа будет поэтапной и начнётся с 2019 года.

Ранее Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии в 2019 году.





