Эксперт: проект новых тарифов ОСАГО даст РСА инструмент регулирования рынка

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал RT проект новых тарифов по ОСАГО, предложенный Центробанком. Эксперт считает, что для рынка в целом инициатива может быть полезна, так как Российский союз автостраховщиков (РСА) получит инструмент влияния на страховые организации.

«Российский союз автостраховщиков сможет в данном случае регулировать и контролировать страховые компании на местах… То есть, скорее всего, для рынка это будет полезно, а для автовладельцев — я думаю, нет. Пока об этом рано говорить», — сказал он.

Он отметил, что документ предусматривает для страховщиков возможность снижать тарифы для автолюбителей.

«Хотя вряд ли кто-то из них захочет воспользоваться таким правом», — заключил Канаев.

Ранее Банк России опубликовал на своем сайте проект документа с указанием предельного размера базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Замечания по нему примут до 20 июня. Документ вступит в силу, если его утвердит совет директоров ЦБ.