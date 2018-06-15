Эксперт: проект новых тарифов ОСАГО даст РСА инструмент регулирования рынка
- © Nikolay Gyngazov
- globallookpress.com
«Российский союз автостраховщиков сможет в данном случае регулировать и контролировать страховые компании на местах… То есть, скорее всего, для рынка это будет полезно, а для автовладельцев — я думаю, нет. Пока об этом рано говорить», — сказал он.
Он отметил, что документ предусматривает для страховщиков возможность снижать тарифы для автолюбителей.
«Хотя вряд ли кто-то из них захочет воспользоваться таким правом», — заключил Канаев.
Ранее Банк России опубликовал на своем сайте проект документа с указанием предельного размера базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.
Замечания по нему примут до 20 июня. Документ вступит в силу, если его утвердит совет директоров ЦБ.