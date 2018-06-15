Эксперт оценил проект Банка России об изменении тарифов ОСАГО

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с RT оценил проект Банка России, в котором говорится о порядке изменения предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

«Об изменениях в тарифах ОСАГО говорили давно, в этом нет секрета. Страховым компаниям нужно зарабатывать, а от ОСАГО они получают гигантские прибыли. У них есть серьёзное лобби, чтобы повысить коэффициенты и сборы. Сейчас всё идёт к тому, что не будет базовых тарифов по страхованию. Как и говорил Центробанк, через два года это уйдёт в прошлое. Сами страховые компании должны будут конкурировать между собой и предлагать доступные тарифы. Когда мы к этому придём и действительно появится конкуренция, компании будут создавать тарифы, выгодные и им, и автомобилистам. Наступит некое взаимопонимание», — отметил он.

Субботин также обратил внимание на важность автомобильной страховки на случай невиновности водителя в аварии.

«Некоторые сейчас не платят за страховку, штраф за её отсутствие — 500 руб. Но страховка на автомобиль, конечно, должна быть. Она покрывает расходы третьим лицам. То есть человек попадает в аварию и в ней не виноват, соответственно, получает деньги со страховой компании того, кто виновен», — заключил эксперт.

Ранее Банк России обнародовал проект, содержащий порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. В соответствии с ним базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 до 1407 рублей, для транспортных средств категории «B» юридических лиц — 2058—2911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории — от 2746 до 4942 рублей.