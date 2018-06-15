В ЦБ рассказали об изменениях тарифов ОСАГО

Банк России обнародовал проект, содержащий порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО).

Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

При этом, согласно проекту, базовые значения тарифа для мотоциклов и мотороллеров составят от 649 до 1407 рублей, для транспортных средств категории «B» юридических лиц — 2058—2911 рублей, для физических лиц в аналогичной категории — 2746—4942 рублей.

В мае глава экспертного совета по страхованию при Государственной думе Александр Коваль в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном изменении тарифов ОСАГО.