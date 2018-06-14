Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram в России

Мосгорсуд подтвердил решение о блокировке мессенджера Telegram в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения», — огласила вердикт судья.

Таким образом, жалоба юристов мессенджера была отклонена.

14 мая стало известно, что юристы Telegram оспорили решение суда о блокировке мессенджера.

В начале июня глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что ведомство будет исполнять решение суда о блокировке Telegram в России и постоянно ищет новые способы для его реализации.