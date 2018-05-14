Адвокаты Telegram оспорили решение о блокировке мессенджера

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Юристы Telegram оспорили решение суда о блокировке мессенджера.
Адвокаты Telegram оспорили решение о блокировке мессенджера
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом заявил адвокат Telegram Павел Чиков.

«Жалоба подана 11 мая 2018 года», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на решение о присуждении штрафа в размере 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. 

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