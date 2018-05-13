ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить данные ФСБ

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу мессенджера Telegram на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. Об этом сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов.

«ЕСПЧ зарегистрировал нашу жалобу на штраф в 800 тыс. рублей, а также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram, и предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре», — цитирует юриста ТАСС.

Ранее Таганский районный суд Москвы оставил без движения жалобу Telegram на блокировку.

8 мая адвокат Telegram Павел Чиков заявил, что компания обжаловала решение Верховного суда России, который признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере.