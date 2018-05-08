Telegram обжаловал решение Верховного суда о дешифровке сообщений

Telegram обжаловал решение Верховного суда России, который признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.

Reuters

«В Апелляционную коллегию Верховного суда России подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС России от 20 марта 2018 года», — написал Чиков в своём Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram.