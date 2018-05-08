Telegram обжаловал решение Верховного суда о дешифровке сообщений
Telegram обжаловал решение Верховного суда России, который признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков.
- Reuters
«В Апелляционную коллегию Верховного суда России подана жалоба. В ней представители Telegram просят отменить полностью решение ВС России от 20 марта 2018 года», — написал Чиков в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram.
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