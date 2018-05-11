Суд оставил без движения жалобу Telegram на блокировку

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Таганский районный суд Москвы оставил без движения жалобу представителя Telegram на решение о немедленной блокировке мессенджера.
Суд оставил без движения жалобу Telegram на блокировку
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«10 мая 2018 года в суд поступила частная жалоба представителя заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership, который не согласился с решением от 13 апреля 2018 года и просил о его отмене в части применения ст. 212 ГПК России («Немедленное исполнение решения суда»). Рассмотрев поданную частную жалобу, судья пришёл к выводу о том, что она подлежит оставлению без движения, представлен срок для исправления недостатков в срок до 4 июня 2018 года», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя суда.

8 мая адвокат Telegram Павел Чиков заявил, что компания обжаловала решение Верховного суда России, который признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере.

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