Суд оставил без движения жалобу Telegram на блокировку

Таганский районный суд Москвы оставил без движения жалобу представителя Telegram на решение о немедленной блокировке мессенджера.

«10 мая 2018 года в суд поступила частная жалоба представителя заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership, который не согласился с решением от 13 апреля 2018 года и просил о его отмене в части применения ст. 212 ГПК России («Немедленное исполнение решения суда»). Рассмотрев поданную частную жалобу, судья пришёл к выводу о том, что она подлежит оставлению без движения, представлен срок для исправления недостатков в срок до 4 июня 2018 года», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя суда.

8 мая адвокат Telegram Павел Чиков заявил, что компания обжаловала решение Верховного суда России, который признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере.