Дуров заявил о планах продолжить борьбу за Telegram в России
- Reuters
Он заявил, что «если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то её требование вписывалось бы в рамки Конституции».
«Однако речь идёт о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это — прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», — написал Дуров.
По его словам, по этой причине юристами было обжаловано решение Верховного суда (ВС) России.
Ранее стало известно, что Telegram обжаловал решение ВС России, признавшего законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере.