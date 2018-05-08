Дуров заявил о планах продолжить борьбу за Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что намерен продолжить борьбу за Telegram в России. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он заявил, что «если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то её требование вписывалось бы в рамки Конституции».

«Однако речь идёт о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это — прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», — написал Дуров.

По его словам, по этой причине юристами было обжаловано решение Верховного суда (ВС) России.

Ранее стало известно, что Telegram обжаловал решение ВС России, признавшего законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в мессенджере.