Роскомнадзор назвал число пострадавших от блокировки Telegram ресурсов

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В результате действий по блокировке Telegram была выявлена нештатная работа 400 ресурсов, Роскомнадзор проводит работу с компаниями.
Роскомнадзор назвал число пострадавших от блокировки Telegram ресурсов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что из поступивших на горячую линию обращений о проблемах только в 1300 были указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса.

«Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1300 обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, принимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по блокировке Telegram не должна создавать помех для работы других сервисов.

Решение о блокировке Telegram было вынесено 13 апреля.

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