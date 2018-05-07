Роскомнадзор назвал число пострадавших от блокировки Telegram ресурсов

В результате действий по блокировке Telegram была выявлена нештатная работа 400 ресурсов, Роскомнадзор проводит работу с компаниями.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что из поступивших на горячую линию обращений о проблемах только в 1300 были указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса.

«Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1300 обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, принимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по блокировке Telegram не должна создавать помех для работы других сервисов.

Решение о блокировке Telegram было вынесено 13 апреля.