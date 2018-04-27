Песков: блокировка Telegram не должна создавать помех для работы других сервисов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по блокировке мессенджера Telegram не должна создавать помехи в работе других сервисов.

«Мы неоднократно подчёркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов», — заявил Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что есть определённые технические сложности.

«Но в то же время существуют определённые технические сложности в этом плане, сам процесс по ограничению доступа в Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять», — заявил Песков.

Накануне Песков призвал не драматизировать ситуацию в связи с блокировкой мессенджера.

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