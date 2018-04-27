Роскомнадзор объяснил кратковременную блокировку соцсетей

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В Роскомнадзоре заявили, что блокировка IP-адресов зарубежных и российских социальных сетей произошла по техническим причинам.

Об этом сообщает Роскомнадзор на своей странице в Facebook.

«Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время IP-адреса соцсетей свободны от блокировки.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал предметный диалог с компанией Google по вопросу о прекращении предоставления IP-адресов мессенджеру Telegram.

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