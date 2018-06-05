В Минкомсвязи заявили, что ищут новые технические возможности блокировки Telegram

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет исполнять решение суда о блокировке Telegram в России, постоянно ищет новые способы для этого. Об этом заявил глава ведомства Константин Носков.
В Минкомсвязи заявили, что ищут новые технические возможности блокировки Telegram
  • © Global Look Press

«Это (суд. — RT) конечная инстанция, и мы должны реализовывать решение суда. Мы постоянно ищем новые технические возможности реализации этого решения», — цитирует Интерфакс министра.

При этом он отметил, что не намерен встречаться с основателем мессенджера Павлом Дуровым.

«Не вижу смысла инициировать эту встречу. Если Павел обратится — будем рассматривать», — добавил он.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что создатели Telegram руководствуются «пиратской философией» в попытках обхода блокировок. 

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