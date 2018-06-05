В Минкомсвязи заявили, что ищут новые технические возможности блокировки Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет исполнять решение суда о блокировке Telegram в России, постоянно ищет новые способы для этого. Об этом заявил глава ведомства Константин Носков.

«Это (суд. — RT) конечная инстанция, и мы должны реализовывать решение суда. Мы постоянно ищем новые технические возможности реализации этого решения», — цитирует Интерфакс министра.

При этом он отметил, что не намерен встречаться с основателем мессенджера Павлом Дуровым.

«Не вижу смысла инициировать эту встречу. Если Павел обратится — будем рассматривать», — добавил он.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что создатели Telegram руководствуются «пиратской философией» в попытках обхода блокировок.