Глава Роскомнадзора назвал «пиратской» философию создателей Telegram

Создатели Telegram руководствуются «пиратской философией» в продвижении своего продукта и попытках обхода блокировок. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети «ВКонтакте», находится в зоне абсолютно пиратской», — цитирует ТАСС Жарова.

По его словам, со сменой руководства в соцсети произошли позитивные изменения в плане легализации контента.

Он отметил, что в Telegram существует «огромное количество нелегального, пиратского, экстремистского контента».

Ранее Жаров заявил, что ведомство добьётся успеха в процессе блокировки Telegram в России.