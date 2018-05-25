Глава Роскомнадзора назвал «пиратской» философию создателей Telegram
- РИА Новости
«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети «ВКонтакте», находится в зоне абсолютно пиратской», — цитирует ТАСС Жарова.
По его словам, со сменой руководства в соцсети произошли позитивные изменения в плане легализации контента.
Он отметил, что в Telegram существует «огромное количество нелегального, пиратского, экстремистского контента».
Ранее Жаров заявил, что ведомство добьётся успеха в процессе блокировки Telegram в России.