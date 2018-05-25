Глава Роскомнадзора назвал «пиратской» философию создателей Telegram

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Создатели Telegram руководствуются «пиратской философией» в продвижении своего продукта и попытках обхода блокировок. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Глава Роскомнадзора назвал «пиратской» философию создателей Telegram
  • РИА Новости

«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети «ВКонтакте», находится в зоне абсолютно пиратской», — цитирует ТАСС Жарова.

По его словам, со сменой руководства в соцсети произошли позитивные изменения в плане легализации контента.

Он отметил, что в Telegram существует «огромное количество нелегального, пиратского, экстремистского контента».

Ранее Жаров заявил, что ведомство добьётся успеха в процессе блокировки Telegram в России. 

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