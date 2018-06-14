Опрос: большинство российских граждан не поддерживают повышение пенсионного возраста

Более 90% граждан России не поддерживают планы по повышению пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого холдингом «Ромир».

Как передаёт РИА Новости, 92% опрошенных не одобряют инициативу о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Отмечается, что такой уровень неприятия зафиксирован во всех возрастных группах, кроме молодёжи. Среди молодых людей в возрасте 18—24 лет поддерживают увеличение возраста выхода на пенсию около 12%.

Ранее сообщалось, что кабмин в четверг, 14 июня, в ходе заседания рассмотрит законопроект, предусматривающий внесение некоторых изменений в пенсионное законодательство.

В комитете Совета Федерации по социальной политике прокомментировали НСН возможную пенсионную реформу.