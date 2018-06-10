В модельном агентстве прокомментировали увольнение омской учительницы из-за фото в купальнике

Создатель модельного агентства, которое опубликовало фотографии учительницы из Омска в купальнике, Екатерина Бредова прокомментировала ситуацию вокруг увольнения педагога из школы.

«Конечно, я не знала, что она учительница, иначе рассказала бы ей, что фотографии где-то могут появиться. После того как 6-го июня было опубликовано интервью на новостном сайте, человек вышел на работу и её вызвали к руководителю. Предложили два варианта: либо её уволят по статье, либо она сама напишет заявление на увольнение», — цитирует kp.ru Бредову.

Ранее сообщалось, что учительницу уволили из школы в связи с публикацией в сети её фотографий в купальнике. Выяснилось, что педагог в свободное от работы время обучалась в модельной школе.

Свои фото в социальных сетях она не выкладывала, одна это в рекламных целях сделала модельная школа.

При этом в правительстве Омской области уже заявили, что учительница сможет продолжить работать в той же школе.