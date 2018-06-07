Эксперт прокомментировал законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал обещание президента России Владимира Путина в ходе прямой линии поддержать законопроект по повышению экспортных пошлин на нефтепродукты.

«Вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики России Александр Новак согласились с Владимиром Путиным, что есть определённая угроза для нефтяников. О чём идёт речь: вы сами понизьте цены или на какой-то период заморозьте их на АЗС, чтобы народ не возмущался. Ведь возмущение вызвали не сами цены, а их динамика. Здесь принудительное заключение джентльменского соглашения: правительство не вводит повышение пошлин на нефтепродукты, а нефтяники добровольно замораживают ценники на АЗС. Почему нефтяники, скорее всего, согласятся на эти условия? Если введут пошлины, то это коснётся всего объёма нефтепродуктов, даже тех, которые раньше экспортировались на внешние рынки и на внутренний не шли», — отметил Юшков.

Эксперт отметил, что нефтяникам было бы экономически выгоднее пойти на сдерживание цен.

«Они от этого потеряют меньше. Закон будет применяться, если не удастся стабилизировать ситуацию на топливном рынке теми методами, которые уже предприняты. Новак как раз об этом и говорил. Они договорились с нефтяниками, чтобы увеличили производство нефтепродуктов и сдерживали цены, плюс понижение акцизов. Но мгновенно это не может сработать. Сначала влияние на оптовый рынок, и где-то через месяц доходит до розницы. Если это не поможет, повысят экспортные пошлины на нефтепродукты. Будут действовать в зависимости от той ситуации, которая сложится», — заключил Юшков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал поддержать законопроект по повышению экспортных пошлин на нефтепродукты.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что рост цен на бензин в стране остановлен.