Путин заявил, что поддержит законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал поддержать законопроект по повышению экспортных пошлин на нефтепродукты.

С такой инициативой выступил министр энергетики России Александр Новак.

В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что в случае если договорённости, достигнутые с энергетическими компаниями, не будут выполняться, то правительство внесёт в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность уравновешивания внутренних и внешних цен на моторное топливо. По его словам, данный документ даст правительству право повышать экспортные пошлины на нефтепродукты.

«Готовьте этот законопроект, я поддержу», — сказал Путин в ответ.

Ранее Путин назвал недопустимой ситуацию с ростом цен на бензин в стране.

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