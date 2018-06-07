Путин заявил, что поддержит законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты
- Reuters
С такой инициативой выступил министр энергетики России Александр Новак.
В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Козак сказал, что в случае если договорённости, достигнутые с энергетическими компаниями, не будут выполняться, то правительство внесёт в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность уравновешивания внутренних и внешних цен на моторное топливо. По его словам, данный документ даст правительству право повышать экспортные пошлины на нефтепродукты.
«Готовьте этот законопроект, я поддержу», — сказал Путин в ответ.
Ранее Путин назвал недопустимой ситуацию с ростом цен на бензин в стране.
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