Новак: рост цен на бензин остановлен
«Действительно, в мае месяце был зафиксирован рост цен на топливо на уровне в среднем 5,6% по отношению к апрелю... На данный момент рост цен остановлен. Правительством ещё в мае было принято решение оперативно по ряду мер, направленных на стабилизацию цен на оптовом рынке и на автозаправочных станциях», — сказал Новак.
Об этом министр заявил после обращения к нему президента России Владимира Путина в ходе прямой линии.
По словам Новака, срочные фискальные меры уже дали свои результаты.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает ситуацию с ростом цен на бензин в стране недопустимой.
RT ведёт прямую трансляцию.