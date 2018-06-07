Новак: рост цен на бензин остановлен

Короткая ссылка
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что рост цен на бензин в стране остановлен.
Новак: рост цен на бензин остановлен

    «Действительно, в мае месяце был зафиксирован рост цен на топливо на уровне в среднем 5,6% по отношению к апрелю... На данный момент рост цен остановлен. Правительством ещё в мае было принято решение оперативно по ряду мер, направленных на стабилизацию цен на оптовом рынке и на автозаправочных станциях», — сказал Новак.

    Об этом министр заявил после обращения к нему президента России Владимира Путина в ходе прямой линии.

    По словам Новака, срочные фискальные меры уже дали свои результаты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает ситуацию с ростом цен на бензин в стране недопустимой.

    RT ведёт прямую трансляцию.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Финансы
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    ‡агрузка...
    Агрегатор новостей 24СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить