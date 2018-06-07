Путин: английский язык Мутко нуждается в совершенствовании
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«Что касается Виталия Леонтьевича Мутко... Несмотря на то что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры», — сказал Путин.
При этом он добавил: в ситуации, когда на Мутко была предпринята атака из-за допинга, отправлять его на пенсию невозможно.
«Да и потенциал у него есть хороший, пусть работает», — отметил Путин.
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