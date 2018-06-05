В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной клубники

В московском управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбирать качественную клубнику. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт ведомства.

Специалисты советуют покупать ягоды в магазинах или на рынке, где осуществляется контроль за продукцией и где можно посмотреть документы на товар.

Клубника должна быть сухая, упругая, гладкая, блестящая, без признаков порчи, с отсутствием вмятин и повреждений.

Если листья, обрамляющие ягоду, пожелтевшие, сухие или их вообще нет, то клубника была собрана давно или сорвана неправильно.

Кроме того, необходимо помнить, что у клубники короткий срок годности.

Немытые или плохо вымытые ягоды могут вызвать кишечные и паразитарные инфекции.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ холодильной промышленности, глава комиссии Союза мороженщиков по качеству Антонина Творогова в беседе с НСН оценила исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствует нормам.