Поклонская ответила на обвинения представителя Императорского дома в свой адрес

Короткая ссылка
Павел Астахов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала RT обвинения в клевете в свой адрес со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.
Поклонская ответила на обвинения представителя Императорского дома в свой адрес
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Наш диалог с представителями организации, именующей себя Российским императорским домом, хорошо показал, что ничего общего у них со святой царской семьёй последнего императора России Николая ll нет. Именно поэтому молчать и кланяться им здесь никто не будет. Смотря же на обвинения господина Закатова в мой адрес, вынуждена с сожалением признать правоту современников государя Николая II о том, что прирождённое изящество духа, духовная красота и нравственное величие остались в далёком прошлом. Мастеру закулисных интриг и гипертрофированному нарциссу скажу: не делает чести организации, именующей себя Российским императорским домом, использовать приёмы советской власти, массово объявлявшей верующих людей сумасшедшими», — сказала Поклонская.

Она добавила, что обвинение своего оппонента в безумии и сожаление о его душевном состоянии — от отсутствия иных аргументов.

«Ну и, конечно же, про клевету не забыть. Если вы, господин Закатов, считаете, что хоть одно из моих слов является клеветой, милости прошу в суд, поговорим там об исторических перипетиях, а также о том, у кого есть справка от психиатра, а кого, может быть, настойчиво надо и попросить её представить общественности. Одно могу сказать: неубедительно», — заключила депутат.

Ранее директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов ответил на критику депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес членов Императорского дома. Закатов выразил сожаление в связи с духовным состоянием парламентария и обвинил её в клевете касательно гражданства великой княгини Марии Владимировны и её сына князя Георгия Михайловича.

2 июня княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту. Поклонская назвала их иностранными гражданами, которые, «рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить