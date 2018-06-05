Поклонская ответила на обвинения представителя Императорского дома в свой адрес

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала RT обвинения в клевете в свой адрес со стороны директора канцелярии главы Российского императорского дома Александра Закатова.

«Наш диалог с представителями организации, именующей себя Российским императорским домом, хорошо показал, что ничего общего у них со святой царской семьёй последнего императора России Николая ll нет. Именно поэтому молчать и кланяться им здесь никто не будет. Смотря же на обвинения господина Закатова в мой адрес, вынуждена с сожалением признать правоту современников государя Николая II о том, что прирождённое изящество духа, духовная красота и нравственное величие остались в далёком прошлом. Мастеру закулисных интриг и гипертрофированному нарциссу скажу: не делает чести организации, именующей себя Российским императорским домом, использовать приёмы советской власти, массово объявлявшей верующих людей сумасшедшими», — сказала Поклонская.

Она добавила, что обвинение своего оппонента в безумии и сожаление о его душевном состоянии — от отсутствия иных аргументов.

«Ну и, конечно же, про клевету не забыть. Если вы, господин Закатов, считаете, что хоть одно из моих слов является клеветой, милости прошу в суд, поговорим там об исторических перипетиях, а также о том, у кого есть справка от психиатра, а кого, может быть, настойчиво надо и попросить её представить общественности. Одно могу сказать: неубедительно», — заключила депутат.

Ранее директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов ответил на критику депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес членов Императорского дома. Закатов выразил сожаление в связи с духовным состоянием парламентария и обвинил её в клевете касательно гражданства великой княгини Марии Владимировны и её сына князя Георгия Михайловича.

2 июня княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту. Поклонская назвала их иностранными гражданами, которые, «рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей».

