Поклонская прокомментировала поездку княгини Романовой с сыном по Крымскому мосту

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала тот факт, что глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и её сын, князь Георгий Михайлович, проехали по Крымскому мосту.

Как отметила Поклонская, это хорошо — когда иностранные граждане, пытаясь привлечь к себе внимание, рекламируют достижения российских строительной и автомобильной отраслей.

«Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашённых «государынь» и «цесаревичей», неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать», — цитирует ФАН Поклонскую.

Депутат указала на тот факт, что пока император Николай ll находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл Владимирович присягал революции.

Ранее княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту. Кроме того, сообщалось, что княгиня и её сын будут способствовать признанию российского Крыма на Западе.

Княгиня приехала в Крым 28 мая.

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