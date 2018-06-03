Поклонская прокомментировала поездку княгини Романовой с сыном по Крымскому мосту
Как отметила Поклонская, это хорошо — когда иностранные граждане, пытаясь привлечь к себе внимание, рекламируют достижения российских строительной и автомобильной отраслей.
«Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашённых «государынь» и «цесаревичей», неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать», — цитирует ФАН Поклонскую.
Депутат указала на тот факт, что пока император Николай ll находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл Владимирович присягал революции.
Ранее княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту. Кроме того, сообщалось, что княгиня и её сын будут способствовать признанию российского Крыма на Западе.
Княгиня приехала в Крым 28 мая.