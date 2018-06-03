Княгиня Романова намерена способствовать признанию Крыма на Западе

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Княгиня Мария Владимировна и её сын, князь Георгий Михайлович, будут способствовать признанию российского Крыма на Западе.

Об этом сообщает  РИА Новости со ссылкой на советника канцелярии главы дома Романовых в Крымском регионе Владислава Пилькевича.

«Визит в Крым завершён... Они увозили в своих сердцах любовь к Крыму и заверили, что сделают всё возможное, чтобы мировое сообщество осознало правовую и историческую принадлежность Крыма к России. Это их главная цель, и они будут способствовать этому», — сказал Пилькевич. 

Княгиня находилась с визитом в республике с 28 мая. Накануне она вместе с сыном проехала по Крымскому мосту.

Ранее она рассказала, что, по её мнению, Крым в составе России находится в надёжных руках.

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