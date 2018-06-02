Княгиня Романова с сыном проехали по Крымскому мосту

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и её сын, князь Георгий Михайлович, проехали по Крымскому мосту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника канцелярии главы дома Романовых в Крымском регионе Владислава Пилькевича.

«Было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Великий князь сел за руль автомобиля российского производства LADA Largus и провёз великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту», — сказал советник.

Ранее княгиня рассказала, что, по её мнению, Крым в составе России находится в надёжных руках.