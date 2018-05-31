Княгиня Романова считает, что Крым находится в надёжных руках

Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна считает, что Крым в составе России находится в надёжных руках.

«Я с радостью приехала в Крым. За время визита я увидела, что здесь много что изменилось. Я увидела, что действительно люди здесь довольны. Конечно, много чем ещё надо заниматься, но тем не менее вижу, что Крым в надёжных руках», — цитирует РИА Новости княгиню.

По её мнению, люди в Крыму живут спокойно.

«В Крыму спокойно себе живут, даже если им портят настроение санкциями», — добавила она.

Ранее сообщалось, что глава Российского императорского дома Романовых проедет по Крымскому мосту.