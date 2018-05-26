Потомки Николая II проедут по Крымскому мосту

Советник канцелярии главы дома Романовых в Крымском регионе Владислав Пилькевич заявил, что глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна посетит Крым и проедет по Крымскому мосту.

«В программе визита императорских высочеств предусмотрен проезд по Крымскому мосту, чтобы ещё раз напомнить всему мировому сообществу об исторической и правовой принадлежности Крыма России», — приводит РИА Новости слова Пилькевича.

Визит будет проходить с 28 мая по 3 июня. Он приурочен к 235-летию со дня вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи. Сопровождать княгиню будет цесаревич Георгий Михайлович Романов.

Пилькевич отметил, что мост через Керченский пролив планировал построить ещё император Николай II.

Движение по мосту было открыто 16 мая. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя открытие автодорожной части Крымского моста, назвал его символом единства России.