В Императорском доме ответили на критику Поклонской в адрес княгини Романовой

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Павел Астахов
Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в беседе с RT прокомментировал критику депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес великой княгини Марии Владимировны и её сына князя Георгия Михайловича.
В Императорском доме ответили на критику Поклонской в адрес княгини Романовой
  • РИА Новости

«Остаётся только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской... Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у неё вызывает злобу. И она распространяет клеветнические сведения, говоря о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович — иностранцы, поскольку в 1992 году их российское гражданство было восстановлено. То есть сразу, как это стало возможным», — сказал Закатов.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала тот факт, что глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и её сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Поклонская назвала их иностранными гражданами, которые «рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей».

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