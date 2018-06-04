В Императорском доме ответили на критику Поклонской в адрес княгини Романовой
- РИА Новости
«Остаётся только сожалеть о духовном состоянии госпожи Поклонской... Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у неё вызывает злобу. И она распространяет клеветнические сведения, говоря о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович — иностранцы, поскольку в 1992 году их российское гражданство было восстановлено. То есть сразу, как это стало возможным», — сказал Закатов.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала тот факт, что глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и её сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Поклонская назвала их иностранными гражданами, которые «рекламируя себя, рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей».